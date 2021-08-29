Знарок войдет в штаб сборной России к ОИ-2022. Будет принимать все решения вместо Брагина («Хоккей без зрителей»)

Тренерский штаб будет усилен в преддверии Олимпиады-2022.

Стало известно, что на олимпийском хоккейном турнире примут участие хоккеисты из НХЛ.

Как пишет телеграм-канал «Хоккей без зрителей», Знарок будет принимать все ключевые решения, хотя на бумаге главным тренером национальной команды останется .

Знарок работал главным тренером сборной России на Олимпиаде-2018. В финале россияне обыграли Германию (4:3 ОТ).

Также специалист возглавлял команду на Кубке мира-2016. Турнир прошел с участием игроков из . Тогда Россия проиграла Канаде (3:5) в полуфинале.