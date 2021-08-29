Знарок войдет в штаб сборной России к ОИ-2022. Будет принимать все решения вместо Брагина («Хоккей без зрителей»)

Тренерский штаб сборной России будет усилен Олегом Знарком в преддверии Олимпиады-2022.
Стало известно, что на олимпийском хоккейном турнире примут участие хоккеисты из НХЛ.
Как пишет телеграм-канал «Хоккей без зрителей», Знарок будет принимать все ключевые решения, хотя на бумаге главным тренером национальной команды останется Валерий Брагин.
Знарок работал главным тренером сборной России на Олимпиаде-2018. В финале россияне обыграли Германию (4:3 ОТ).
Также специалист возглавлял команду на Кубке мира-2016. Турнир прошел с участием игроков из НХЛ. Тогда Россия проиграла Канаде (3:5) в полуфинале.