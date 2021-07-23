Евгений Савин: «Зинченко сказал: «Нам запретили разговаривать с русскими блогерами». Для меня это грусть»

Блогер Евгений Савин в интервью Sports.ru рассказал, почему ему не удалось снять выпуск «Красавы» про сборную .

– Я знаю, что вы обсуждали с командой съемку выпуска про сборную Украины.

– Про сборную Украины? А что про сборную Украины было?

– Ну, сделать выпуск про сборную Украины...

– Я тебе так скажу – для меня знаешь какая боль была – когда с Зинченко снял выпуск, я ему сказал: «Слушай, Зина, поговори с пацанами: с Малиновским, с Ярмолой, с Луниным. Блин, ну круто будет, у меня большая украинская аудитория, давай сделаем».

Он сказал: «Жек, если честно, нам запретили разговаривать с русскими блогерами».

– А кто запретил?

– Ну, в сборной, как бы не надо общаться с русскими блогерами, тем более перед чемпионатом Европы. Для меня это грусть, я вообще-то нормально к пацанам отношусь. Мне вообще ##### (плевать), какой национальности, например, Малиновский.

Я приехал в Киев не так давно к Милевскому, и мне понравилось. Я не встретил глобально там какого-то негатива в свой адрес, мне никто ничего не говорил, у меня такой проблемы нет. Я двумя руками за то, чтобы снимать ребят из Украины.

Есть, конечно, шанс, что после Евро я договорюсь с Ярмоленко, с Малиновским, чтобы поснимать, сделать выпуски. Вот честно, для меня все равны, клянусь. Но почему-то со стороны Украины есть вот такая история.

И мы ведь тоже здесь не говорим, что мы двумя руками за то, что происходит. У меня такое складывается мнение, что там так рассуждают: «Русский? Все с ним нельзя разговаривать». Мне кажется, что это неправильная позиция, все-таки люди разные, разные взгляды...

– Про сборную Украины рассказывал кто-то из твоих бывших редакторов, как он предлагал перед Евро сделать выпуск про сборную Украины, а ты отвечал, что это слабо.

– Такого быть не может, братан. Я тебе честно говорю. Как сборная Украины может быть слабой, если у Украины в 3 раза больше игроков играют в Европе, чем у сборной России. Снять выпуск – это как минимум интересно, просто я прекрасно понимал, что интервью с Шевченко – нереально.

Можно зайти в переписку, как я тысячу раз писал в инсту Малиновскому и всем остальным. Даже можно поднять переписку с Зинченко, где он говорит, что пацаны не будут со мной общаться, потому что есть определенная команда игнорировать запросы из России. Мне кажется, этот человек либо перепутал что-то, либо это неправда, – рассказал Савин.

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