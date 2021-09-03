Арсен Венгер: «Роналду должен был перейти в «Арсенал»  в свое время. Фергюсон забрал его у меня. Мы могли заплатить 4 млн евро, «МЮ» дал 12»

Бывший главный тренер «Арсенала» высказался о возвращении в .

«В этом больше эмоциональных причин, нежели футбольных. Не считаю это решение на 100% рациональным. Найти баланс в команде – большая проблема. Опытные игроки все еще много забивают.

Думаю, сыграл в этом большую роль. Роналду в свое время должен был перейти в «Арсенал», и Фергюсон забрал его у меня. Теперь он проделал это с «Сити».

Роналду был на нашей тренировочной базе в футболке . Но помощник сэра Алекса Карлуш Кейруш убедил его купить 18-летнего Роналду.

Мы могли заплатить всего четыре миллиона евро. А «Манчестер Юнайтед» заплатил 12», – рассказал французский специалист.