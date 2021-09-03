Борис Джонсон о расизме на матче Англии с Венгрией: «Совершенно недопустимо. Призываю ФИФА принять решительные меры»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о расистском поведении фанатов сборной Венгрии на матче отбора ЧМ-2022 с Англией (0:4).

По ходу встречи темнокожие английские полузащитники Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем столкнулись с расистским поведением со стороны зрителей на «Пушкаш Арене» – в их адрес раздавались обезьяньи выкрики.

Также зрители освистали вставших на колено перед матчем футболистов Англии, а по ходу игры кидали в них стаканы.

«Совершенно недопустимо, что игроки сборной подверглись расистским оскорблениям в Венгрии.

Я призываю принять решительные меры против виновных, чтобы навсегда искоренить подобное постыдное поведение из футбола», – написал политик в твиттере.

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