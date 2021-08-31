Божович вновь возглавил тульский «Арсенал»

Теги Дмитрий Парфенов премьер-лига Россия Арсенал Тула Миодраг Божович Футбол

Миодраг Божович стал главным тренером тульского «Арсенала».

Контракт с 53-летним тренером, сменившим Дмитрия Парфенова, подписан на два года.

Специалист уже работал с «Арсеналом» в сезоне-2017/18, в котором туляки заняли седьмое место в РПЛ. Последним местом работы Божовича были «Крылья Советов».

«Арсенал» идет на 15-м месте в РПЛ с 4 очками после 6 туров.

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