Божович вновь возглавил тульский «Арсенал»

Миодраг Божович стал главным тренером тульского «Арсенала».
Контракт с 53-летним тренером, сменившим Дмитрия Парфенова, подписан на два года.
Специалист уже работал с «Арсеналом» в сезоне-2017/18, в котором туляки заняли седьмое место в РПЛ. Последним местом работы Божовича были «Крылья Советов».
«Арсенал» идет на 15-м месте в РПЛ с 4 очками после 6 туров.
👏🏻👏🏻👏🏻С возвращением, Миодраг!— ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) September 3, 2021
Черногорский специалист Миодраг Божович назначен главным тренером «Арсенала».
Контракт с 53-летним тренером подписан на два года.
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