Божович вновь возглавил тульский «Арсенал»

Миодраг Божович стал главным тренером тульского «Арсенала».

Контракт с 53-летним тренером, сменившим , подписан на два года.

Специалист уже работал с «Арсеналом» в сезоне-2017/18, в котором туляки заняли седьмое место в . Последним местом работы Божовича были «Крылья Советов».

идет на 15-м месте в РПЛ с 4 очками после 6 туров.