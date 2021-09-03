Хоккеисты из НХЛ сыграют на Олимпиаде-2022 в Пекине, информирует официальный сайт ИИХФ.

Лига, Ассоциация игроков и ИИХФ достигли соглашения об участии хоккеистов в Олимпийских играх.

Отмечается, что НХЛ и профсоюз сохранили за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 по 2014 годы.

В 2018 году лига отказалась отпускать хоккеистов на турнир.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

У России на Олимпиаде будет простая группа – можно занимать первое место и получить сетку полегче