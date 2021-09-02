The Athletic представил вариант состава сборной России на ОИ-2022.
Ранее стало известно, что хоккеисты из НХЛ сыграют в Пекине.
Вратари: Андрей Василевский, Семен Варламов, Игорь Шестеркин.
Защитники:
Михаил Сергачев – Владислав Гавриков;
Иван Проворов – Артем Зуб;
Дмитрий Орлов – Никита Задоров;
Александр Романов – Никита Нестеров;
Нападающие:
Артемий Панарин – Евгений Малкин – Никита Кучеров;
Александр Овечкин – Артем Анисимов – Александр Радулов;
Кирилл Капризов – Владислав Наместников – Павел Бучневич;
Андрей Свечников – Владислав Каменев – Валерий Ничушкин;
Владимир Тарасенко, Вадим Шипачев.