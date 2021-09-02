The Athletic представил вариант состава сборной России на ОИ-2022.

Ранее стало известно, что хоккеисты из НХЛ сыграют в Пекине.

Вратари: Андрей Василевский, Семен Варламов, Игорь Шестеркин.

Защитники:

Михаил Сергачев – Владислав Гавриков;

Иван Проворов – Артем Зуб;

Дмитрий Орлов – Никита Задоров;

Александр Романов – Никита Нестеров;

Нападающие:

– – ;

– Артем Анисимов – ;

Кирилл Капризов – Владислав Наместников – Павел Бучневич;

Андрей Свечников – Владислав Каменев – Валерий Ничушкин;

Владимир Тарасенко, Вадим Шипачев.

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