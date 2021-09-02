Овечкин, Шипачев, Радулов, Панарин и Кучеров – в составе сборной России на ОИ-2022 по версии The Athletic

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The Athletic представил вариант состава сборной России на ОИ-2022.

Ранее стало известно, что хоккеисты из НХЛ сыграют в Пекине.

Вратари: Андрей Василевский, Семен Варламов, Игорь Шестеркин.

Защитники:

Михаил Сергачев – Владислав Гавриков;

Иван Проворов – Артем Зуб;

Дмитрий Орлов – Никита Задоров;

Александр Романов – Никита Нестеров;

Нападающие:

Артемий Панарин – Евгений Малкин – Никита Кучеров;

Александр Овечкин – Артем Анисимов – Александр Радулов;

Кирилл Капризов – Владислав Наместников – Павел Бучневич;

Андрей Свечников – Владислав Каменев – Валерий Ничушкин;

Владимир Тарасенко, Вадим Шипачев.

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