НХЛ сможет отказаться от участия в ОИ-2022 до 10 января, несмотря на возможное предварительное согласие (РБК)

НХЛ сможет до 10 января отказаться от участия в Олимпиаде-2022, несмотря на возможное предварительное согласие, сообщает РБК со ссылкой на источник в ИИХФ.

Решение об участии игроков НХЛ в играх в Пекине пока не принято. В настоящий момент ведутся переговоры между лигой, и .

Если НХЛ даст разрешение, то в соглашении будет прописан дедлайн для выхода из меморандума со стороны лиги – 10 января 2022 года. За выход из соглашения до 10 января санкций не предусмотрено.

В ином случае НХЛ должна будет возместить все связанные с этим убытки (например, оплату страховок федерациями).

Ранее в НХЛ подчеркнули, что в даже случае подписания соглашения лига может сохранить за собой право запрета хоккеистам ехать в .

Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также «возникновение угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ или любая другая причина, которая может потребовать такого решения».

Если игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде, то регулярный чемпионат НХЛ будет остановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля. При этом сообщалось, что у лиги подготовлены 2 варианта календаря – с олимпийской паузой и без нее.

Напомним, что игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах, проходивших с 1998 по 2014 годы. В 2018 году лига отказалась от участия.