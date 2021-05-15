РФС жалуется на форму Украины, Павлюченкова в полуфинале «Ролан Гаррос», Медведев выбыл, Хартли – тренер сезона в КХЛ, Газизов судится со «Спартаком» и другие новости

1. РФС направил обращение в УЕФА из-за формы сборной Украины на Евро-2020. В РФС считают ее политизированной.

2. Вторая ракетка России Анастасия Павлюченкова победила на «Ролан Гаррос» Елену Рыбакину (6:7, 6:2, 9:7) и впервые в карьере пробилась в полуфинал «Большого шлема». Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал в миксте.

А вот Даниил Медведев в четвертьфинале проиграл Стефаносу Циципасу (6:3, 7:6, 7:5) в трех сетах и вылетел.

3. Конгресс США представил резолюцию, в которой призвал МОК перенести Олимпиаду-2022 из Пекина.

4. КХЛ вручила награды по итогам сезона. Боб Хартли из «Авангарда» признан лучшим тренером. Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев стал самым ценным игроком, Эдди Паскуале, выступающий за «Локомотив», назван лучшим вратарем, а форвард «Авангарда» Чинахов – лучшим новичком.

42-летний Павел Дацюк получил приз за верность хоккею, а главу «Авангарда» Крылова признали лучшим руководителем.

5. Журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян не получил аккредитацию для работы на Евро-2020. Оргкомитет в Баку заблокировал его кандидатуру.

6. Трансферные новости. «Краснодар» и Смольников расторгли контракт, «Локомотив» расстался с Джорджевичем. «Динамо» договорилось с «Миланом» о трансфере Лаксальта, «Зенит» хочет продлить контракт с Жирковым (Маммана уйдет летом, c Крапухиным не продлят контракт ), а Куарежма может перейти в «Крылья Советов».

«Барселона» хочет подписать Стерлинга, «Рома» – Азмуна, если трансфер Белотти сорвется. «Атлетико» предложил «Ман Сити» обменять Сауля на Бернарду Силву. «ПСЖ» отдаст Доннарумму в аренду клубу Серии А, если подпишет игрока.

7. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

8. Два игрока сборной Швеции сдали положительные тесты на ковид. До первого матча на Евро – 6 дней.

9. Кубок Стэнли. «Тампа» выбила «Каролину» (4-1) и вышла в финал Востока, Кучеров упрочил лидерство в гонке бомбардиров, «Вегас» повел 3-2 в серии с «Колорадо».

10. Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подал в суд на клуб из-за невыплаты 299,4 млн рублей. Красно-белые просят отложить процесс.

11. НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Филадельфия» сравняла счет в серии с «Атлантой», «Юта» принимает «Клипперс».

12. Флойд Мейвезер за бой с блогером Логаном Полом заработал 56,5 млн долларов.

13. Российская телеаудитория лыж составила 10,5 млн человек, в Швеции – 6,2 млн, в Финляндии – 3,9 млн. Норвегия не попала в топ-3.

14. Футбольную ассоциацию Англии впервые в истории возглавит женщина. Пост председателя с января 2022 года займет Дебби Хьюитт, член совета директоров Visa Europe и руководитель британской сети ресторанов и пабов The Restaurant Group.

15. «Зенит» привезет чемпионский кубок РПЛ во Владивосток, Сургут, Челябинск, Нижний Новгород и Самару.

Цитаты дня.

Савин об уходе Рыжикова из «Красавы»: «Часть штаба нарушала режим на глазах футболистов. Так в моем клубе не будет»

Зарема Салихова: «16-летнего Мбаппе не продали бы в «Спартак» ни за какие деньги. Космический талант оценили даже французские бабушки»

Канделаки об аккредитации Арустамяна на Евро: «Нашего Нобеля мы в обиду не дадим. Сделаем все, чтобы исправить несправедливость»

Депутат Лебедев о Родниной в Госдуме: «Сидит на заседании, хлопает глазами и не понимает, что вообще происходит»

Роман Ротенберг: «Наши тренеры обыграли Канаду при игре «5 на 5». Первые 10 минут показали, что все шло по плану»

Василий Уткин: «Канделаки предала Нобеля. Она врет – как всегда»

«Абрамович зашел в раздевалку, погрыз яблоко, выкинул в ведро: «Ребят, не расстраиваемся». Сычев и Аршавин о поражении от Израиля в 2007-м

Макс Ферстаппен: «В «Мерседесе» я был бы на 0,2 секунды быстрее Хэмилтона»

Владимир Зеленский: «Новая форма сборной Украины – особенная. Наша страна – единая и неделимая»