Конгресс США представил резолюцию, в которой призвал МОК перенести Олимпиаду-2022 из Пекина

Конгресс США представил резолюцию, в которой призвал Международный олимпийский комитет ( ) перенести .

Резолюцию составили конгрессмены из обеих партий США.

«Геноцид Коммунистической партии Китая против уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств – это моральное испытание нашего времени. Предоставляя КПК возможность скрыть свои злодеяния и улучшить свой имидж на мировой арене, МОК нарушает свои собственные принципы и порочит свой собственный бренд.

Я горжусь тем, что вместе с членами из другой партии, вместе с союзниками из других демократических стран, мы требуем МОК и КПК нести ответ за содеянное», – заявил член Республиканской партии Майкл Маккол.

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