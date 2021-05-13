Футбольную ассоциацию Англии впервые в истории возглавит женщина

Футбольная ассоциации Англии (FA) назначила нового руководителя организации.
Пост председателя с января 2022 года займет Дебби Хьюитт, член совета директоров Visa Europe и руководитель британской сети ресторанов и пабов The Restaurant Group.
За свои достижения в области бизнеса в 2011 году Хьюитт удостоилась звания кавалера ордена Британской империи.
Хьюитт стала первой женщиной во главе футбольной ассоциации Англии за всю ее 157-летнюю историю.
We’re pleased to announce that our board has nominated Debbie Hewitt MBE to become our new Chair from January 2022, subject to ratification by our council:— The FA (@FA) June 8, 2021