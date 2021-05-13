«Зенит» привезет чемпионский кубок РПЛ во Владивосток, Сургут, Челябинск, Нижний Новгород и Самару

«Зенит» покажет чемпионский трофей в различных городах России.

Чемпионский кубок привезут во Владивосток, Сургут, Челябинск, Нижний Новгород, Самару и Петербург.

Трофей покажут на городских площадях и футбольных фан-зонах. Отмечается, что его представят легендарные футболисты .

В большинстве городов кубок будет представлен только один день: 12 июня – во Владивостоке, 14 июня – в Сургуте, 16 июня – в Челябинске, 18 июня – в Нижнем Новгороде, 21 июня – в Самаре и 25–26 июня – в Петербурге.