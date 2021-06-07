Ролан Гаррос. Медведев в 22:00 мск встретится с Циципасом, Зверев вышел в 1/2 финала

Теги Ролан Гаррос результаты ATP Александр Зверев Даниил Медведев Стефанос Циципас Алехандро Давидович-Фокина Теннис

В десятый день «Ролан Гаррос» Даниил Медведев в четвертьфинале сыграет со Стефаносом Циципасом. Матч начнется в 22:00 мск. Sports.ru проведет текстовый онлайн этой встречи.

В личных встречах россиянин ведет 6:1, на грунте – 1:0.

Все результаты турнира здесь. Полностью сетка здесь.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

30 мая – 13 июня 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1/4 финала

Стефанос Циципас (Греция) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
8 июня, 22.00
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
6:4|6:1|6:1
Дата проведения
8 июня, 19.06
Онлайн матча

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