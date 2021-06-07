Ролан Гаррос. Медведев в 22:00 мск встретится с Циципасом, Зверев вышел в 1/2 финала

В десятый день «Ролан Гаррос» Даниил Медведев в четвертьфинале сыграет со Стефаносом Циципасом. Матч начнется в 22:00 мск. Sports.ru проведет текстовый онлайн этой встречи.
В личных встречах россиянин ведет 6:1, на грунте – 1:0.
Все результаты турнира здесь. Полностью сетка здесь.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
30 мая – 13 июня 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/4 финала
- Дата проведения
- 8 июня, 22.00
- Дата проведения
- 8 июня, 19.06