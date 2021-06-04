Депутат Лебедев о Родниной в Госдуме: «Сидит на заседании, хлопает глазами и не понимает, что вообще происходит»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался о спортсменах в политике и раскритиковал деятельность трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

«Спортсмены не должны идти в политику. Им нечего там делать! Ни пользы, ни толка, ничего от них нет. Из всех действующих депутатов, кто раньше был спортсменом, вы сейчас вряд ли вспомните хоть одного, кто внес какой-то вклад в законотворческую деятельность.

Конечно, избиратель 60-х или 70-х годов вспомнит выступления Родниной в фигурном катании, увидит ее фамилию, а потом отдаст свой голос за нее. Но при этом толку от Родниной как от депутата вообще нет. Она ни разу не выступила и не внесла ни одного законопроекта. Сидит на заседании, хлопает глазами и не понимает, что вообще происходит.

Спортсменов в Госдуме используют для привлечения избирателей, либо для того, чтобы спрятать их от моментов, которые отрицательно скажутся на их жизни», – заявил Лебедев.

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