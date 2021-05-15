«Абрамович зашел в раздевалку, погрыз яблоко, выкинул в ведро: «Ребят, не расстраиваемся». Сычев и Аршавин о поражении от Израиля в 2007-м

Бывшие игроки сборной России Андрей Аршавин и в фильме Sports.ru «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни» рассказали об атмосфере в раздевалке после поражения сборной России от Израиля в ноябре 2007 года.

После той игры Россию выводили на Евро лишь собственная победа над Андоррой, а также гостевая победа Хорватии, которая уже гарантировала себе путевку в финальный турнир, над Англией.

Аршавин: «Помню, что в раздевалку зашел Абрамович».

Сычев: «Сел в уголочек. Он еще в кедиках был, в рубашечке – так, на летнем».

Аршавин: «Он погрыз яблоко, посмотрел на нас и выкинул его в ведро».

Сычев: «Встал: «Ребят, ну не расстраиваемся, давайте выше нос». Немножко нас взбодрил хотя бы, потому что состояние было ужаснейшее».

Большинство расходов сборной России при Гусе Хиддинке оплачивал фонд «Национальная академия футбола», созданный в 2004 году.

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