Газизов подал в суд на «Спартак» из-за невыплаты 299,4 млн рублей. Клуб просит отложить процесс

Бывший генеральный директор «Спартака» хочет добиться от клуба компенсации.

Он подал в суд Октябрьского района Уфы на «Спартак» заявление о взыскании задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда. Дело рассмотрят 11 июня.

Газизов указал, что ему выплатили 99,8 млн рублей из 399,2 миллиона рублей, которые он должен был получить в качестве выходного пособия по допсоглашению к трудовому договору.

«Спартак» попросил судью приостановить производство по делу, так как в Москве идет другое разбирательство – ранее Газизов подал аналогичный иск к компании «Капитальные активы».

«Пока идет разбирательство в арбитраже Москвы, не может рассматриваться дело в суде Уфы. Иск, принятый первым, должен быть рассмотрен первым», – сказала юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы