Роман Ротенберг: «Наши тренеры обыграли Канаду при игре «5 на 5». Первые 10 минут показали, что все шло по плану»

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР высказался о тренерском штабе после ЧМ-2021.

«С этим штабом мы прошли весь год. На всех Евротурах работали этим штабом, хотя и не всегда в полном составе ездили.

У нас есть результаты со сборной в минувшем сезоне: мы обыгрывали на Евротуре Финляндию, Швецию несколько раз, Чехию.

На чемпионате мира мы в группе заняли первое место. Обыграли Чехию, Швейцарию и Швецию. Наш тренерский штаб весь сезон обыгрывал всех сильных конкурентов.

Потом вышли на Канаду... Если вы посмотрите, у Канады в первом звене играли элитные игроки из «Оттавы», «Калгари». Это лидеры своих команд, игроки из первых звеньев.

Первые 10 минут с Канадой показали, что все шло по нашему плану. По броскам выигрывали 8:0, поэтому работа продолжается дальше. Хотя мы и думаем, как усилить штаб. Мы планируем выиграть Олимпиаду в Пекине.

Тренер Канады – – топовый тренер высокого уровня. Хотя я и не могу сказать, что наши специалисты слабее, потому что они обыграли эту Канаду в игре «5 на 5», – заявил Ротенберг

Это позор – поражению от такой Канады не может быть оправдания. Мы как хоккейная нация на самом дне