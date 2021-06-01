Российская телеаудитория лыж составила 10,5 млн человек, в Швеции – 6,2 млн, в Финляндии – 3,9 млн. Норвегия не попала в топ-3

Российская телеаудитория лыжных гонок в сезоне-2020/21 составила 10,5 млн человек, сообщает Dagbladet со ссылкой на маркетинговые данные Международной федерации лыжного спорта (FIS).

По этому показателю Россия заняла первое место, опередив другие страны. На втором оказалась Швеция (6,2 млн), на третьем – Финляндия (3,9 млн).

При этом телеаудитория в Норвегии составила лишь 1,9 млн зрителей. Это связано с тем, что норвежские лыжники пропустили ряд этапов Кубка мира прошлой зимой, объяснив это рисками от COVID-19.

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