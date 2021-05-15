«Барселона» хочет подписать Стерлинга

Полузащитник Рахим Стерлинг может покинуть «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

думает над вариантом с приглашением 26-летнего англичанина. Каталонский клуб может включить в эту сделку нескольких игроков, пишет журналист Sky Sport Маттео Моретто.

Сообщалось, что Стерлинг, как и еще несколько игроков, недоволен своим положением в и может сменить клуб летом.

В минувшем сезоне хавбек провел 31 матч в , забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Его полную статистику можно изучить здесь.