Алина Загитова примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила» в Сочи.

В мюзикле по произведению Александра Пушкина фигуристка исполнит роль Людмилы. Участие также примут пятикратный чемпион США Петр Чернышев и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая также является продюсером шоу.

Музыкальную часть представят Александр Панайотов, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие исполнители.

Выступления на льду будут проходить в Сочи с 1 июля по 30 сентября.

Загитова и Медведева, похоже, завязали с фигурным катанием. Что должно случиться, чтобы они вернулись?