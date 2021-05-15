Зарема Салихова: «16-летнего Мбаппе не продали бы в «Спартак» ни за какие деньги. Космический талант оценили даже французские бабушки»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, вновь высказалась о том, что хотела видеть юного Килиана Мбаппе в команде.
«Я понимаю, что для простого болельщика звучит смешно и примитивно.
Но что такое Монте-Карло с октября по апрель? Открыт только овощной рынок и пять ресторанов; театров, концертов нет. Червиченко не даст соврать. Жизни в этом месте ровно столько, сколько во французской бабульке с серебристой сединой в кудрях и с тонкой сигаретой. Остается только футбол.
Единственная страсть и единственные эмоции на всем Côtе-d’Azur. Даже в отсутствие пандемии 200 монегасков-болельщиков на стадионе и примитивная ВИП-ложа без алкогольных напитков, хотя сам принц Альберт в соседней ложе справа. Куда б ты ни пошел, ты встретишь футболиста: в булочной за углом или в Cipriani (Виктория Боня точно знает).
16-летний Мбаппе уже тогда тренировался с основой (так же как сейчас тренируются два 15-летних футболиста в «ПСЖ»). Естественно, что его не продали б в «Спартак» ни за какие деньги. Космический талант был оценен даже французскими бабушками», – написала Салихова в телеграме.
В 2017 году Мбаппе перешел из «Монако» в «ПСЖ» на правах аренды с выкупом за 180 млн евро.
Сейчас Мбаппе 22 года. Статистику чемпиона мира смотрите здесь.
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