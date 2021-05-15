Зарема Салихова: «16-летнего Мбаппе не продали бы в «Спартак» ни за какие деньги. Космический талант оценили даже французские бабушки»

Зарема Салихова, жена владельца , ранее входившая в совет директоров клуба, вновь высказалась о том, что хотела видеть юного в команде.

«Я понимаю, что для простого болельщика звучит смешно и примитивно.

Но что такое Монте-Карло с октября по апрель? Открыт только овощной рынок и пять ресторанов; театров, концертов нет. Червиченко не даст соврать. Жизни в этом месте ровно столько, сколько во французской бабульке с серебристой сединой в кудрях и с тонкой сигаретой. Остается только футбол.

Единственная страсть и единственные эмоции на всем Côtе-d’Azur. Даже в отсутствие пандемии 200 монегасков-болельщиков на стадионе и примитивная ВИП-ложа без алкогольных напитков, хотя сам принц Альберт в соседней ложе справа. Куда б ты ни пошел, ты встретишь футболиста: в булочной за углом или в Cipriani (Виктория Боня точно знает).

16-летний Мбаппе уже тогда тренировался с основой (так же как сейчас тренируются два 15-летних футболиста в «ПСЖ»). Естественно, что его не продали б в «Спартак» ни за какие деньги. Космический талант был оценен даже французскими бабушками», – написала Салихова в телеграме.

В 2017 году Мбаппе перешел из в на правах аренды с выкупом за 180 млн евро.

Сейчас Мбаппе 22 года. Статистику чемпиона мира смотрите здесь.

Зарема Салихова: «Просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал: «Дорого!»