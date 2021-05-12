Куарежма может перейти в «Крылья Советов» («КП-Самара»)

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Полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации «КП-Самара», им интересуются «Крылья Советов». В клубе рассматривают вариант с подписанием 37-летнего футболиста.

Отмечается, что за приглашение Куарежмы выступает и полузащитник «Крыльев» Рикарду Алвеш, близкий друг игрока сборной. Перед финалом Кубка России Куарежма записал для игроков «Крыльев» видеообращение с поддержкой.

Минувший сезон Куарежма провел в «Витории Гимараэш». Его подробную статистику можно изучить здесь.

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