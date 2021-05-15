РФС обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины: «Футбол должен оставаться вне политики»

РФС обратился в УЕФА по поводу формы, в которой сборная Украины будет выступать на .

Как пишет «Чемпионат», ссылаясь на собственный источник, в РФС считают форму сборной Украины политизированной.

В службе коммуникаций подтвердили факт обращения в по этому вопросу: «Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания.

Футбол – это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний».

Напомним, на передней части формы, в которой сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы, изображен контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины.

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