Два игрока сборной Швеции сдали положительные тесты на ковид, о втором узнали на тренировке. До первого матча на Евро – 6 дней

В лагере сборной Швеции появились заболевшие коронавирусом.

Положительные тесты сдали сразу два человека – полузащитник и хавбек «Болоньи» .

Кулусевски сдал тест вчера, поэтому не полетел с командой на базу в Гетеборг, а изолировался в Стокгольме. А результат Сванберга стал известен сегодня прямо по ходу тренировки. Он также изолировался, команда пройдет еще один раунд тестирования.

Первый матч сборной на пройдет 14 июня со сборной , которая на данный момент находится на карантине из-за положительного теста на ковид у .