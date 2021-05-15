Два игрока сборной Швеции сдали положительные тесты на ковид, о втором узнали на тренировке. До первого матча на Евро – 6 дней

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В лагере сборной Швеции появились заболевшие коронавирусом.

Положительные тесты сдали сразу два человека – полузащитник «Ювентуса» Деян Кулусевски и хавбек «Болоньи» Маттиас Сванберг.

Кулусевски сдал тест вчера, поэтому не полетел с командой на базу в Гетеборг, а изолировался в Стокгольме. А результат Сванберга стал известен сегодня прямо по ходу тренировки. Он также изолировался, команда пройдет еще один раунд тестирования.

Первый матч сборной Швеции на Евро пройдет 14 июня со сборной Испании, которая на данный момент находится на карантине из-за положительного теста на ковид у Серджи Бускетса.

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