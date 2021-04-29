Хартли – тренер сезона КХЛ. Он выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом»

Теги Авангард ЦСКА Северсталь Игорь Никитин Боб Хартли КХЛ Андрей Разин Хоккей

Боб Хартли признан лучшим тренером по итогам прошедшего сезона КХЛ.

Канадский специалист, возглавляющий «Авангард», стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21.

На приз также претендовали Игорь Никитин (ЦСКА) и Андрей Разин («Северсталь»).

В регулярном чемпионате омский клуб занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 84 очка в 60 матчах.

В сериях плей-офф «Авангард» победил «Автомобилист» (4-1 в серии), «Металлург» (4-2), «Ак Барс» (4-3) и ЦСКА (4-2).

Хартли работает в качестве главного тренера «ястребов» с 2018 года.

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