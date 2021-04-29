Хартли – тренер сезона КХЛ. Он выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом»

признан лучшим тренером по итогам прошедшего сезона .

Канадский специалист, возглавляющий , стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21.

На приз также претендовали ( ) и ( ).

В регулярном чемпионате омский клуб занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 84 очка в 60 матчах.

В сериях плей-офф «Авангард» победил «Автомобилист» (4-1 в серии), «Металлург» (4-2), «Ак Барс» (4-3) и ЦСКА (4-2).

Хартли работает в качестве главного тренера «ястребов» с 2018 года.