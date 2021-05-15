«ПСЖ» отдаст Доннарумму в аренду клубу Серии А. Парижане не хотят конфликтов в команде

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма может продолжить выступления в Серии А, несмотря на скорый уход из «Милана».
Голкипер подпишет контракт с «ПСЖ», и французский клуб отдаст его в аренду в одну из команд Серии А. Таким образом, первый год по контракту с французским клубом Доннарумма проведет в итальянском чемпионате.
«ПСЖ» решил поступить с Доннаруммой так, потому что Кейлор Навас останется в клубе и будет основным вратарем в следующем сезоне. «ПСЖ» не хочет, чтобы между вратарями возникали конфликтные ситуации.
Одним из клубов, в который может перейти Доннарумма, является «Рома», пишет L’Equipe.