«ПСЖ» отдаст Доннарумму в аренду клубу Серии А. Парижане не хотят конфликтов в команде

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Вратарь Джанлуиджи Доннарумма может продолжить выступления в Серии А, несмотря на скорый уход из «Милана».

Голкипер подпишет контракт с «ПСЖ», и французский клуб отдаст его в аренду в одну из команд Серии А. Таким образом, первый год по контракту с французским клубом Доннарумма проведет в итальянском чемпионате.

«ПСЖ» решил поступить с Доннаруммой так, потому что Кейлор Навас останется в клубе и будет основным вратарем в следующем сезоне. «ПСЖ» не хочет, чтобы между вратарями возникали конфликтные ситуации.

Одним из клубов, в который может перейти Доннарумма, является «Рома», пишет L’Equipe.

 

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