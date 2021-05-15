Канделаки об аккредитации Арустамяна на Евро: «Нашего Нобеля мы в обиду не дадим. Сделаем все, чтобы исправить несправедливость»

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о том, что журналист Нобель Арустамян, работающий на канале, не получил аккредитацию на матчи Евро-2020.

«Всем уважаемым коллегам о ситуации с (не)аккредитацией Нобеля Арустамяна на Евро-2020.

Мы делаем все зависящее от нас, чтобы разрешить эту ситуацию, и находимся в ежедневном контакте с организаторами турнира. Разумеется, отказ одной из региональных федераций в согласовании имени нашего комментатора — нарушение духа международного спортивного движения.

Нашего Нобеля мы в обиду не дадим и сделаем все возможное, чтобы исправить происходящую на наших глазах несправедливость», – написала Канделаки.

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