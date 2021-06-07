Мейвезер за бой с Полом заработал 56,5 млн долларов (Mirror)

Британский таблоид Mirror подсчитал гонорар бывшего чемпиона мира по боксу за выставочный бой с блогером .

По подсчетам издания, Мейвезер заработал 56,5 млн долларов. Из них 10 млн – гарантированный гонорар, 16,5 млн – доход от продаж платных трансляций и 30 млн – спонсорские выплаты.

Мейвезер отбоксировал 8 раундов в Полом. Победитель не был определен.

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