Мейвезер за бой с Полом заработал 56,5 млн долларов (Mirror)

Теги Флойд Мейвезер-младший бокс Мейвейзер - Пол Логан Пол Бокс/MMA/UFC

Британский таблоид Mirror подсчитал гонорар бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера за выставочный бой с блогером Логаном Полом.

По подсчетам издания, Мейвезер заработал 56,5 млн долларов. Из них 10 млн – гарантированный гонорар, 16,5 млн – доход от продаж платных трансляций и 30 млн – спонсорские выплаты.

Мейвезер отбоксировал 8 раундов в Полом. Победитель не был определен.

Флойд Мейвезер: «Вероятно, я больше не буду драться»

Флойд не нокаутировал ютубера. Логан Пол продержался с Мейвезером дольше (и лучше), чем 22 профессионала

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья