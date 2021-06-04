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    НБА. Плей-офф. «Филадельфия» – «Атланта», «Юта» примет «Клипперс»

    Теги результаты Атланта Клипперс Филадельфия НБА Юта НБА плей-офф Баскетбол

    Во вторник, 8 июня, в рамках второго раунда плей-офф НБА пройдут два матча.

    «Филадельфия» на своей площадке попытается сравнять счет в серии против «Атланты» (0-1).

    «Юта» встретится с «Клипперс» в первом матче.

    НБА

    Плей-офф

    Второй раунд (до 4 побед)

    Второй матч

    Филадельфия – Атланта
    Дата проведения
    9 июня, 02.30, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    «Атланта» ведет в серии – 1-0

    Первый матч

    Юта – Клипперс
    Дата проведения
    9 июня, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 0-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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