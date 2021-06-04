НБА. Плей-офф. «Филадельфия» – «Атланта», «Юта» примет «Клипперс»

Во вторник, 8 июня, в рамках второго раунда плей-офф пройдут два матча.

на своей площадке попытается сравнять счет в серии против «Атланты» (0-1).

«Юта» встретится с «Клипперс» в первом матче.

НБА

Второй раунд (до 4 побед)

Второй матч

ведет в серии – 1-0

Первый матч

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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