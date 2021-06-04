НБА. Плей-офф. «Филадельфия» – «Атланта», «Юта» примет «Клипперс»

Во вторник, 8 июня, в рамках второго раунда плей-офф НБА пройдут два матча.
«Филадельфия» на своей площадке попытается сравнять счет в серии против «Атланты» (0-1).
«Юта» встретится с «Клипперс» в первом матче.
НБА
Второй раунд (до 4 побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 9 июня, 02.30, «Wells Fargo Center»
«Атланта» ведет в серии – 1-0
Первый матч
- Дата проведения
- 9 июня, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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