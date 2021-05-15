Владимир Зеленский: «Новая форма сборной Украины – особенная. Наша страна – единая и неделимая»

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о форме национальной команды, в которой она сыграет на Евро-2020.

«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать.

На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя.

Наша страна – единая и неделимая», – написал Зеленский.

Отметим, что Sports.ru не может цитировать целиком данное высказывание Зеленского в соответствии с требованиями законодательства РФ об охране территориальной целостности.

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