«Ливерпуль» обыграл «МЮ», «Реал» гонится за «Атлетико», «Боруссия» взяла Кубок Германии, Кадыров уколол Хабиба, финал ЛЧ перенесли в Порту и другие новости

1. «Ливерпуль» все же удачно съездил в Манчестер и в итоге увез с собой три очка, уверенно обыграв «МЮ» (4:2). Фирмино наконец-то забил на «Олд Траффорд», впервые победил «Юнайтед» в гостях Юрген Клопп. Мерсисайдцы сократили отставание от 4-го места до 4 очков при игре в запасе и имеют очень хорошие шансы выйти в ЛЧ – надо лишь выиграть все оставшиеся матчи. У «МЮ» три поражения в четырех последних играх, «Ливерпуль» «красные дьяволы» не побеждают с 2018 года.

2. «Реал» продолжает дышать в спину «Атлетико», разобравшись в гостях с «Гранадой» (4:1). Банда Симеоне опережает «Мадрид» на два очка, «Барсу» – на четыре, однако только две победы в двух оставшихся турах гарантируют «Атлетико» титул (при условии, конечно, что «Реал» тоже не будет терять очки). Зинедин Зидан считает, что фатальной ошибкой «Реала» стал уход Эдегора.

3. Дортмундская «Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» (4:1) и завоевала Кубок Германии. Это пятый трофей клуба, чаще его брали всего две команды. Холанд продолжает штамповать голы, отличную игру показал и Санчо.

4. Рамзан Кадыров предложил Хабибу Нурмагомедову любые деньги за бой в «Ахмате», назвав его «проектом UFC» и упрекнув за то, что боец не выступал под флагом России. Хамзат Чимаев уже готов порвать чемпиона UFC, Тина Канделаки – все это показать на «Матч ТВ».

5. Финал Лиги чемпионов перенесли в Порту, игру смогут посетить по 6 тысяч фанатов «Ман Сити» и «Челси». Почему не в Англию? Мы разобрались, в чем дело. Кстати, финал-2022, несмотря на то, что Стамбул опять лишили заветного матча, останется в Санкт-Петербурге.

6. «Монако» разнес «Рюмийи-Вальер» (5:1) в полуфинале Кубка Франции и пробился в финал, где сыграет с «ПСЖ» 19 мая. Александр Головин вышел на замену и отметился голом, который стал для него 5-м в сезоне.

7. Появилось видео избиения медиадиректора «Спартака» Антона Фетисова, который, как выяснилось, ударил обидчика первым. Обвиняемый тем временем отправлен под домашний арест.

8. Алина Загитова почтила память погибших при стрельбе в Казани, возложив цветы у гимназии.

9. НХЛ. «Сент-Луис» забросил 7 шайб «Миннесоте» и одержал победу, отыгравшись с 0:3, Костин отметился первой в лиге голевой передачей.

«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес» и в 3-й раз в истории стал обладателем Президентского кубка за лучший результат в регулярном чемпионате. В первом раунде Кубка Стэнли «лавины» будут играть с «блюзменами», а «Вегас» – с «Миннесотой». Все результаты дня – здесь.

10. НБА. «Майами» победил «Филадельфию», «Клипперс» выиграли у «Шарлотт» и другие результаты.

11. Сборная России проиграла Финляндии (1:4) на Чешских играх, прервалась 10-матчевая победная серия на Евротуре.

12. Андрей Рублев вышел в 1/4 финала турнира в Риме, также в следующий раунд пробились Надаль, Джокович и Зверев. Аслан Карацев выбыл, уступив Рейлли Опелке.

В женском турнире завершили выступления Звонарева, Кудерметова, Александрова и Соболенко.

13. Россиянки Конаныхина и Тимошинина завоевали золото и серебро в прыжках с вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта. Россия с шестью золотыми наградами лидирует в медальном зачете.

14. Криштиану Роналду купил пентхаус в Лиссабоне и готов отказаться от большей части зарплаты ради игры за «Спортинг». Его мама пообещала уговорить сына вернуться в Португалию.

15. Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо заявил, что считает только Даниила Квята своим единственном соперником на ринге.

16. Объявлен состав сборной России по биатлону для подготовки к сезону.

17. Арест экс-президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова продлен на 3 месяца.

18. АПЛ продлила контракт с английскими телевещателями на 5,1 млрд фунтов до 2025 года.

Цитаты дня

Семак об ЛЧ: «Зениту» где-то откровенно не везло: c «Лацио» дома, с «Брюгге». Катастрофическая нехватка состава сказалась»

Данил Круговой: «Лимит не нужен, если речь о подготовке игроков высшего уровня. Должны быть равные условия, независимо от паспорта»

Руководитель «Оренбурга»: «Ну не ходит к нам больше шести тысяч. Зачем заставлять увеличивать вместимость? Отмените этот дебильный пункт»

Каменский об игре Путина в хоккей: «Он прогрессирует с каждым годом. Главное, что человек получает удовольствие»

Егор Замула: «Поддерживаю президента и не считаю, что в США живется лучше, чем в России. В Америке держит только спорт»

Уткин спел про «Зенит» после пари с Радимовым: «О чем твои мысли, Артемий Дзюба, когда работаешь над собой?»

Сергей Семак: «Я противник лимита. Если в конкурентах «Лацио» с составом в два раза сильнее, то играть в Европе сложно»