Финал ЛЧ перенесли в Порту на «Драгау». По 6 тысяч болельщиков «Челси» и «Сити» смогут посетить матч

УЕФА объявил об изменении места проведения финала Лиги чемпионов этого сезона.
Матч пройдет в Порту на стадионе «Драгау». Изначально игра должна была состояться в Стамбуле.
Матч разрешат посетить 6 тысячам болельщиков от каждой команды-участницы финала – «Челси» и «Манчестер Сити». Кроме того, часть билетов поступит в свободную продажу.
Финал перенесли из Турции из-за того, что страна попала в «красный список» Великобритании – все прибывшие из Турции должны были бы пройти карантин.
Встреча пройдет 29 мая.