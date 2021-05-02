Финал ЛЧ перенесли в Порту на «Драгау». По 6 тысяч болельщиков «Челси» и «Сити» смогут посетить матч

объявил об изменении места проведения финала чемпионов этого сезона.

Матч пройдет в Порту на стадионе «Драгау». Изначально игра должна была состояться в Стамбуле.

Матч разрешат посетить 6 тысячам болельщиков от каждой команды-участницы финала – и . Кроме того, часть билетов поступит в свободную продажу.

Финал перенесли из Турции из-за того, что страна попала в «красный список» Великобритании – все прибывшие из Турции должны были бы пройти карантин.

Встреча пройдет 29 мая.