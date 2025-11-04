Golden Boy: Жота – игрок года, Аль-Хелайфи – лучший президент, Кампуш – лучший менеджер, представитель Хейсена, Джексона, Мадуэке Барат – лучший агент

Диогу Жота награжден призом Golden Boy как игрок года.

Газета Tuttosport объявила имена лауреатов премии Golden Boy в различных категориях.

Футболистом года признан бывший игрок «Ливерпуля» Диогу Жота , погибший летом в автокатастрофе.

Лучшим президентом выбран руководящий «ПСЖ » Нассер Аль-Хелайфи . Работающий там же Луиш Кампуш стал лучшим менеджером.

Приз лучшему агенту получил Али Барат, представляющий интересы Дина Хейсена («Реал»), Николаса Джексона («Бавария»), Нони Мадуэке («Арсенал») и других известных футболистов.