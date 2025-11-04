Golden Boy: Жота – игрок года, Аль-Хелайфи – лучший президент, Кампуш – лучший менеджер, представитель Хейсена, Джексона, Мадуэке Барат – лучший агент
Диогу Жота награжден призом Golden Boy как игрок года.
Газета Tuttosport объявила имена лауреатов премии Golden Boy в различных категориях.
Футболистом года признан бывший игрок «Ливерпуля» Диогу Жота, погибший летом в автокатастрофе.
Лучшим президентом выбран руководящий «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи. Работающий там же Луиш Кампуш стал лучшим менеджером.
Приз лучшему агенту получил Али Барат, представляющий интересы Дина Хейсена («Реал»), Николаса Джексона («Бавария»), Нони Мадуэке («Арсенал») и других известных футболистов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Golden Boy
