«О чем твои мысли, Артемий Дзюба, когда работаешь над собой?» Уткин спел про «Зенит» после пари с Радимовым

Блогер Василий Уткин спел песню о «Зените» после пари с бывшим игроком сине-бело-голубых , который сейчас тренирует «Зенит-2».

В начале нынешнего сезона Уткин и Радимов заключили пари. Василий настаивал, что «Спартак» финиширует в тройке лидеров , а Владислав не верил в это. В случае проигрыша блогер должен был исполнить песню про , а тренер – про .

Московский клуб за тур до конца обеспечил себе место в топ-3 чемпионата России. Несмотря на выигранный спор, Уткин снял с Радимова обязательство петь про «Спартак» и вместо этого сам исполнил часть зенитовского гимна.

Уткин сказал, что проигравший должен был во время пения держать табличку с надписью «я лох», однако в связи с победой он написал на листе бумаги «ты лох» и исполнил еще несколько строк, посвятив их форварду «Зенита» .

«Дремлет притихший северный город,

Низкое небо над головой.

О чем твои мысли, Артемий Дзюба,

Когда работаешь ты над собой?» – спел Уткин в видео.

Фото: ютуб-канал Василия Уткина