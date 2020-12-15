«О чем твои мысли, Артемий Дзюба, когда работаешь над собой?» Уткин спел про «Зенит» после пари с Радимовым

Блогер Василий Уткин спел песню о «Зените» после пари с бывшим игроком сине-бело-голубых Владиславом Радимовым, который сейчас тренирует «Зенит-2».
В начале нынешнего сезона Уткин и Радимов заключили пари. Василий настаивал, что «Спартак» финиширует в тройке лидеров РПЛ, а Владислав не верил в это. В случае проигрыша блогер должен был исполнить песню про «Зенит», а тренер – про «Спартак».
Московский клуб за тур до конца обеспечил себе место в топ-3 чемпионата России. Несмотря на выигранный спор, Уткин снял с Радимова обязательство петь про «Спартак» и вместо этого сам исполнил часть зенитовского гимна.
Уткин сказал, что проигравший должен был во время пения держать табличку с надписью «я лох», однако в связи с победой он написал на листе бумаги «ты лох» и исполнил еще несколько строк, посвятив их форварду «Зенита» Артему Дзюбе.
«Дремлет притихший северный город,
Низкое небо над головой.
О чем твои мысли, Артемий Дзюба,
Когда работаешь ты над собой?» – спел Уткин в видео.
Фото: ютуб-канал Василия Уткина