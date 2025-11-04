  • Спортс
  • Гаврилов о «Спартаке»: «Не думаю, что с уходом Станковича что-то поменяется. Тренер за футболистов не играет. До Деяна были более весомые кандидатуры, но и им не удавалось ничего сделать»
Гаврилов о «Спартаке»: «Не думаю, что с уходом Станковича что-то поменяется. Тренер за футболистов не играет. До Деяна были более весомые кандидатуры, но и им не удавалось ничего сделать»

Юрий Гаврилов считает, что смена тренера не повлияет на ситуацию в «Спартаке».

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что ситуация в клубе не изменится, если сменить Деяна Станковича. 

Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 22 очка после 14 туров. 

«Такая текучка у нас происходит. За последнее время поменялось очень много тренеров, а результата нет. Я не думаю, что с уходом Станковича что-то поменяется. Тренер за футболистов не играет – он ведет другую работу. И до Станковича были более весомые кандидатуры, но и им не удавалось ничего сделать.

Не знаю, кого хотят пригласить, но будем надеяться, что все изменится в лучшую сторону», – сказал Гаврилов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoЮрий Гаврилов
logoДеян Станкович
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
