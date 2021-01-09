Арест экс-президента Союза биатлонистов России, главы ЦСП Александра Кравцова продлен на 3 месяца

Басманный районный суд Москвы продлил на 3 месяца срок ареста бывшему главе Союза биатлонистов России ( ), директору Центра спортивной подготовки России (ФГБУ «ЦСП») Александру Кравцову.

«Срок содержания под стражей продлен до 15 августа 2021 года», – сообщили в суде.

Кравцову инкриминируют статью 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Максимальная санкция по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

Кравцов был арестован в сентябре 2020 года. В ноябре он был помещен под домашний арест, однако позже из-за нарушения условий вновь заключен под стражу. Свою вину директор ЦСП не признал.

Почему арестован Александр Кравцов – казначей нашего спорта: ему вменяют, что фиктивно пристроил дочерей, зятя, внука, заплатил им 14 млн