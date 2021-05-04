Только две победы в двух турах гарантируют «Атлетико» чемпионство в Ла Лиге

В чемпионате Испании осталось два тура до окончания сезона.

После победы над «Гранадой» со счетом 4:1 мадридский поднялся на 2-е место и отстает от лидирующего на 2 балла.

«Атлетико», таким образом, гарантирует себе победу в Ла Лиге, только если выиграет два оставшихся матча – с «Осасуной» и «Вальядолидом».

Ничья и победа не устроят команду Диего Симеоне при том условии, что «Реал» выиграет свои два матча (против «Атлетика» и «Вильярреала»). В таком случае обе команды будут иметь по 84 очка, а у «сливочных» есть преимущество над «Атлетико» по личным встречами.

Шансы на чемпионство сохраняет и , но для этого каталонцам нужно выигрывать два своих матча – над «Сельтой» и «Эйбаром» – и ждать осечки конкурентов. Однако если «Атлетико» выиграет хотя бы один матч, «Барса» лишится шансов на чемпионство.