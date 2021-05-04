Только две победы в двух турах гарантируют «Атлетико» чемпионство в Ла Лиге

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Футбол

 В чемпионате Испании осталось два тура до окончания сезона.

После победы над «Гранадой» со счетом 4:1 мадридский «Реал» поднялся на 2-е место и отстает от лидирующего «Атлетико» на 2 балла.

«Атлетико», таким образом, гарантирует себе победу в Ла Лиге, только если выиграет два оставшихся матча – с «Осасуной» и «Вальядолидом».

Ничья и победа не устроят команду Диего Симеоне при том условии, что «Реал» выиграет свои два матча (против «Атлетика» и «Вильярреала»). В таком случае обе команды будут иметь по 84 очка, а у «сливочных» есть преимущество над «Атлетико» по личным встречами.

Шансы на чемпионство сохраняет и «Барселона», но для этого каталонцам нужно выигрывать два своих матча – над «Сельтой» и «Эйбаром» – и ждать осечки конкурентов. Однако если «Атлетико» выиграет хотя бы один матч, «Барса» лишится шансов на чемпионство.

Опрос

«Атлетико» станет чемпионом?
6891 голос
Да, удержат
78%
Атлетико
Еще не факт
22%
Реал Мадрид

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья