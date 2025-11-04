Агкацев признан лучшим игроком «Краснодара» в октябре. Вратарь ни разу не пропустил

Станислав Агкацев признан игроком месяца в «Краснодаре».

Болельщики «Краснодара » выбрали лучшим игроком октября Станислава Агкацева .

Голкипер занял первое место в опросе, набрав 23,73% голосов. Вторым стал Виктор Са (15,54%), третьим – Диего Коста (15,37%).

Агкацев не пропустил ни в одном из трех матчей, в которых принял участие в прошлом месяце. Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

