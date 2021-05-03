Роналду купил пентхаус в Лиссабоне и готов отказаться от большей части нынешней зарплаты ради игры за «Спортинг» (Cuatro)

Форвард намерен вернуться в «Спортинг», за который он играл в начале карьеры, сообщает Cuatro.

Португалец согласен отказаться от большей части нынешней зарплаты для того, чтобы вновь выступать за лиссабонский клуб.

Недавно он приобрел в столице Португалии пентхаус стоимостью свыше 7 млн евро.

Ранее сообщалось, что Роналду не намерен продлевать контракт с «Ювентусом».

Мама Роналду – фанатам «Спортинга»: «В следующем сезоне он будет играть здесь. Я его уговорю»

Конор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира от Forbes. Месси – 2-й, Роналду – 3-й