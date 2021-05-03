Роналду купил пентхаус в Лиссабоне и готов отказаться от большей части нынешней зарплаты ради игры за «Спортинг» (Cuatro)

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен вернуться в «Спортинг», за который он играл в начале карьеры, сообщает Cuatro.
Португалец согласен отказаться от большей части нынешней зарплаты для того, чтобы вновь выступать за лиссабонский клуб.
Недавно он приобрел в столице Португалии пентхаус стоимостью свыше 7 млн евро.
Ранее сообщалось, что Роналду не намерен продлевать контракт с «Ювентусом».
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