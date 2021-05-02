Руководитель «Оренбурга»: «Ну не ходит к нам больше шести тысяч. Зачем заставлять увеличивать вместимость? Отмените этот дебильный пункт»

Член попечительского совета «Оренбурга» раскритиковал РФС за требования к клубам для получения лицензии РПЛ.

«Посмотрите на спортивный принцип-то, в конце концов. Да его нет вообще. Куда вы его дели? Почему РФС на него не обращает внимания? Мы обыграли все команды, которые допустили в РПЛ, мы идем на втором месте, достойнейшим образом отыграли весь чемпионат.

«Оренбург» заслужил выход в РПЛ, не нужно забывать про спорт. А сейчас нас просто выкидывают. Мы финансово устойчивые, у нас хорошая крепкая команда, а вы скандал на ровном месте разводите. У нас все отлично, никаких левых игр, никаких спорных моментов, а вы уперлись – дайте 10 тысяч, 10 тысяч!

Где справедливость? Что за решение такое? Вы только вдумайтесь: стадион два раза получал лицензию УЕФА, а у нас здесь получить разрешение не может. То есть Европу мы тут можем принять, а наши клубы нет? Ну маразм какой-то.

Безусловно, мы будем обращаться в – нас по полной программе обрили и оставили ни с чем. Что нам делать остается? Конечно, будем обращаться туда, будем у УЕФА спрашивать, кто нам лицензию давал, чтобы разобрались. Справедливость и благоразумие должны восторжествовать. Не все решают деньги, в конце концов. Надеюсь, что что-то человеческое у людей еще осталось.

Я не понимаю, почему все вдруг такими умными стали. Ну не ходит к нам больше шести тысяч на стадион, ну поймите вы. Ну построим мы сейчас арену на 10 тысяч, и что докажем? Кому?

Подумайте о том, что у нас все еще пандемия бушует – нужно экономить деньги, у людей другие заботы, а мы будем бюджетные средства перекладывать сюда. Наверное, у губернатора есть больше забот, чем вот это все.

Мы тряпки с носа не сняли еще, а вы про реконструкцию говорите. Россию опозорите этим всем. Зачем заставлять нас увеличивать вместимость стадиона, если вот такая ситуация в стране происходит? Ну отмените вы этот дебильный пункт, и не было бы проблем. Не травите людей.

С чего они вообще взяли эту цифру – 10 тысяч? Почему не 9? Почему не 12? Может, вообще 40 надо было?» – высказался Столыпин.

Пускать ли «Оренбург» в РПЛ – решит бюро исполкома РФС. А пока присмотримся к его формальным связям с «Газпромом» и «Зенитом»