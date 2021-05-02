Семак об ЛЧ: «Зениту» где-то откровенно не везло: c «Лацио» дома, с «Брюгге». Катастрофическая нехватка состава сказалась»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги сезона.

– Поговорим о том, каким выдался этот сезон. Осенью казалось, что вы не знаете, как быть дальше с командой: поражения в , в все тоже было не так гладко. Действительно ли осень была настолько сложной для команды?

– Осень была непростой: это и ситуация с коронавирусом, и потеря игроков из-за травм. Очень сложно было с точки зрения количества игроков.

Был ли у нас кризис? Это вопрос к журналистам. Если мы не выигрываем одну-две игры, все время говорится о каком-то спаде. Но я оцениваю команду через призму качества игры.

Весенний отрезок тоже был непростым: вылет из кубка, поражение от «Рубина», ничья с «Ростовом». Но в тех играх у нас было подавляющее преимущество, не реализовали большое количество моментов. Такое бывает.

Зато у нас залетели мячи в другом матче – в той же игре с «Локомотивом» мы не создали столько, сколько в предыдущих матчах. Нам просто вернулось то, что мы не забили где-то. Были по ходу сезона и какие-то проблемы с игрой в обороне.

Но в целом по качеству у меня вопросов не было. Результат всегда приходит по итогу всего турнира.

– А если говорить конкретно про Лигу чемпионов?

– Конечно, было сложно. Где-то нам откровенно не везло: c «Лацио» дома, с . Все вместе на нас свалилось, и основные матчи мы проиграли без шансов. Сказалась катастрофическая нехватка состава, которая привела к абсолютно справедливому результату, – подытожил тренер.

занял последнее место в группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге», набрав одно очко.