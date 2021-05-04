Директор «Спартака» Фетисов первым ударил избившего его мужчину. Появилось видео инцидента

Телеграм-канал Baza опубликовал видео драки с участием директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.
На кадрах видно, что Фетисов, рядом с которым находились его жена и сестра, попытался урегулировать конфликт между двумя мужчинами.
Фетисов вступил в перепалку с одним из них и первым нанес удар по его лицу, после чего получил удар в ответ и упал, потеряв сознание.
Видео драки также было опубликовано на официальном сайте МВД, однако в этой версии ролика удар Фетисова отсутствует.
Напомним, Фетисов попал в реанимацию после избиения в конце прошлой недели. У него была диагностирована открытая черепно-мозговая травма.