Директор «Спартака» Фетисов первым ударил избившего его мужчину. Появилось видео инцидента

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Телеграм-канал Baza опубликовал видео драки с участием директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.

На кадрах видно, что Фетисов, рядом с которым находились его жена и сестра, попытался урегулировать конфликт между двумя мужчинами.

Фетисов вступил в перепалку с одним из них и первым нанес удар по его лицу, после чего получил удар в ответ и упал, потеряв сознание.

Видео драки также было опубликовано на официальном сайте МВД, однако в этой версии ролика удар Фетисова отсутствует.

Напомним, Фетисов попал в реанимацию после избиения в конце прошлой недели. У него была диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

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