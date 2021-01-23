НБА. «Майами» примет «Филадельфию», «Финикс» встретится с «Портлендом» и другие матчи

В четверг, 13 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.

Ленарда и Джорджа сыграют на выезде с Ламело Болла. В Майами встретятся фавориты Востока – «Хит» Джимми Батлера попробуют дома обыграть лидеров конференции «Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

Ведущий борьбу за прямое попадание в плей-офф постарается продлить победную серию до 6 матчей в гостевом противостоянии с Пола и Букера.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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