НБА. «Майами» примет «Филадельфию», «Финикс» встретится с «Портлендом» и другие матчи

В четверг, 13 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.
«Клипперс» Ленарда и Джорджа сыграют на выезде с «Шарлотт» Ламело Болла. В Майами встретятся фавориты Востока – «Хит» Джимми Батлера попробуют дома обыграть лидеров конференции «Сиксерс» Джоэла Эмбиида.
Ведущий борьбу за прямое попадание в плей-офф «Портленд» постарается продлить победную серию до 6 матчей в гостевом противостоянии с «Финиксом» Пола и Букера.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 мая, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 14 мая, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 14 мая, 02.30, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 14 мая, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 14 мая, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 14 мая, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 14 мая, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 14 мая, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 14 мая, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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