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Sports.ru NBA

    НБА. «Майами» примет «Филадельфию», «Финикс» встретится с «Портлендом» и другие матчи

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    В четверг, 13 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.

    «Клипперс» Ленарда и Джорджа сыграют на выезде с «Шарлотт» Ламело Болла. В Майами встретятся фавориты Востока – «Хит» Джимми Батлера попробуют дома обыграть лидеров конференции «Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

    Ведущий борьбу за прямое попадание в плей-офф «Портленд» постарается продлить победную серию до 6 матчей в гостевом противостоянии с «Финиксом» Пола и Букера.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Клипперс
    Дата проведения
    14 мая, 02.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Индиана – Милуоки
    Дата проведения
    14 мая, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Майами – Филадельфия
    Дата проведения
    14 мая, 02.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Сан-Антонио
    Дата проведения
    14 мая, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Атланта – Орландо
    Дата проведения
    14 мая, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Мемфис – Сакраменто
    Дата проведения
    14 мая, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Чикаго – Торонто
    Дата проведения
    14 мая, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Миннесота – Денвер
    Дата проведения
    14 мая, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Портленд
    Дата проведения
    14 мая, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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