Сергей Семак: «Я противник лимита. Если в конкурентах «Лацио» с составом в два раза сильнее, то играть в Европе сложно»

Главный тренер поделился мыслями о лимите на легионеров в российском футболе.

– Это первый сезон с новым лимитом. Что вы о нем думаете, и не было ли сложно перестроиться?

– Я противник лимита как тренер. Чтобы добиваться целей в Европе, нужно быть в равных условиях с теми командами и соперниками, с которыми мы играем. Естественно, если имеешь в конкурентах тот же там , у которого состав в два раза сильнее, играть в Европе сложно.

«Зенит», как и каждая наша команда, играющая в Европе, ведет борьбу за сильных российских игроков уровня сборной для того, чтобы был запас прочности.

Что касается новых условий лимита, то каких-то сверхзадач не стояло, у нас не так много было иностранцев к моменту завершения прошлого сезона. Сейчас только Эмануэль Маммана в аренде в «Сочи» до конца сезона. С остальными легионерами мы изначально вписывались.

– Вы уже упомянули, что главный показатель мастерства «Зенита» – стабильность. Но это может принести за собой тоску игроков. Как добиться того, чтобы команда не засохла и не потеряла мотивацию? Все-таки в России выиграли уже все что можно.

– За мотивацией игроков действительно нужно следить всегда. Поэтому команда каждый год должна ротироваться, чтобы становиться сильнее. Но изменения надо проводить тогда, когда все хорошо, а не когда все плохо, – сказал Семак.