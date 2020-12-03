Сергей Семак: «Я противник лимита. Если в конкурентах «Лацио» с составом в два раза сильнее, то играть в Европе сложно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о лимите на легионеров в российском футболе.
– Это первый сезон с новым лимитом. Что вы о нем думаете, и не было ли сложно перестроиться?
– Я противник лимита как тренер. Чтобы добиваться целей в Европе, нужно быть в равных условиях с теми командами и соперниками, с которыми мы играем. Естественно, если имеешь в конкурентах тот же там «Лацио», у которого состав в два раза сильнее, играть в Европе сложно.
«Зенит», как и каждая наша команда, играющая в Европе, ведет борьбу за сильных российских игроков уровня сборной для того, чтобы был запас прочности.
Что касается новых условий лимита, то каких-то сверхзадач не стояло, у нас не так много было иностранцев к моменту завершения прошлого сезона. Сейчас только Эмануэль Маммана в аренде в «Сочи» до конца сезона. С остальными легионерами мы изначально вписывались.
– Вы уже упомянули, что главный показатель мастерства «Зенита» – стабильность. Но это может принести за собой тоску игроков. Как добиться того, чтобы команда не засохла и не потеряла мотивацию? Все-таки в России выиграли уже все что можно.
– За мотивацией игроков действительно нужно следить всегда. Поэтому команда каждый год должна ротироваться, чтобы становиться сильнее. Но изменения надо проводить тогда, когда все хорошо, а не когда все плохо, – сказал Семак.