Данил Круговой: «Лимит не нужен, если речь о подготовке игроков высшего уровня. Должны быть равные условия, независимо от паспорта»

Защитник выразил свое отношение к действующему в лимиту на легионеров.

–Ты как-то сказал, что лимит на легионеров – это плохо для нашего футбола. Сейчас после перехода в Питер по-прежнему так считаешь?

– Я повторюсь, в каждом вопросе главное – это конечная цель. Если речь идет о подготовке игроков высшего уровня, то лимит не нужен.

Должны быть равные условия для всех, независимо от паспорта. У меня в «Уфе» конкурентом был Йокич, в «Зените» – . Все в равных условиях, – сказал 22-летний игрок.

Лимиту больше 15 лет, повлиял ли он хоть на что-то? Ищем зависимость на графиках