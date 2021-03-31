СБР объявил состав сборной России по биатлону для подготовки к сезону-2021/22

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен СБР Юрий Каминский Сергей Башкиров Лариса Куклина Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Семен Сучилов Татьяна Акимова (Семенова) Ульяна Кайшева Наталья Гербулова Евгения Павлова Эдуард Латыпов Александр Поварницын Виктория Сливко Светлана Миронова Михаил Шашилов Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Анастасия Егорова Ирина Казакевич Никита Поршнев Екатерина Носкова (Мошкова) Василий Томшин Карим Халили Валерия Васнецова Михаил Первушин Денис Таштимеров Даниил Серохвостов Анастасия Шевченко Анастасия Гореева Ксения Шнейдер Ксения Довгая Евгений Куваев Полина Плюснина Биатлон

Союз биатлонистов России огласил составы тренировочных групп, в которых кандидаты в национальную команду начнут подготовку к сезону-2021/22, а также даты и места ближайших сборов. 

Сборная России

Мужчины

Группа Юрия Каминского (с 17 мая по 6 июня, Бельмекен, Болгария) – Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили;

Группа Сергея Башкирова (с 12 по 28 мая, Сочи) – Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин, Максим Цветков.

Женщины

Группа Михаила Шашилова (с 15 мая по 4 июня, Сочи) – Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко;

Группа Евгения Куваева (с 15 мая по 2 июня, Семинский перевал) – Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Ксения Шнейдер.

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