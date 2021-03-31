СБР объявил состав сборной России по биатлону для подготовки к сезону-2021/22

Союз биатлонистов России огласил составы тренировочных групп, в которых кандидаты в национальную команду начнут подготовку к сезону-2021/22, а также даты и места ближайших сборов.

Сборная России

Мужчины

Группа Юрия Каминского (с 17 мая по 6 июня, Бельмекен, Болгария) – , Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили;

Группа Сергея Башкирова (с 12 по 28 мая, Сочи) – Кирилл Бажин, , , Александр Поварницын, Семен Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин, .

Женщины

Группа Михаила Шашилова (с 15 мая по 4 июня, Сочи) – Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, , Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко;

Группа Евгения Куваева (с 15 мая по 2 июня, Семинский перевал) – Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Ксения Шнейдер.

Каким будет наш биатлон в олимпийском сезоне: у Логинова отдельная команда, а в группу к Шашилову почти нет желающих