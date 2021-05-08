Рамзан Кадыров: «Хабиб хороший спортсмен, но он проект UFC. Никогда не видел, чтобы наш брат выступал с флагом России»

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался относительно карьеры дагестанского бойца в UFC.

«Хабиб хороший спортсмен, но он проект UFC. Он стопроцентный проект, потому что у них хорошие отношения с Дэйной Уайтом. Если кто-то пропустил бой, его сразу снимают с рейтинга, а Хабиба никогда не снимали с рейтинга. И он тоже знает, что он проект UFC.

Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана. Поэтому, четко зная, на что идет, он стал чемпионом, не допуская при этом ошибок. Факт остается фактом – он проект UFC. Я так считаю, и думаю, он тоже согласится.

Вы видели, как сразу сняли с рейтинга? Он заболел, пропустил один бой, и сразу сняли, но потом, правда, восстановили. Но для UFC Хамзат очень интересен, потому что он очень неординарный спортсмен, человек, он готов драться в любых весах, и у него хорошие данные. Конечно, такой спортсмен для UFC очень интересен. Интереснее, чем Хамзат, сейчас никого в этой организации нет.

Я не говорю, что Хабиб не чемпион. Он чемпион, и он сделал свое дело очень аккуратно, правильно, четко, не спеша. Но если UFC захочет, они могут сделать чемпиона из любого. Два года человек не выступал в организации, выходит, и дерется с чемпионами. Или, какой-то человек занимается недвижимостью, риэлтор, выходит, выступает и дерется. Хорошая организация с хорошим менеджментом.

А Хамзат должен забрать пояс, и не один. Если Всевышний даст, то заберет, и не один пояс, потому что он заслуживает этого. А тем чемпионам, которые забрали пояса, и остались непобежденными, мы желаем удачи. Я лучше вас знаю Хабиба, но он проект UFC, и я могу читать лекции по этому поводу», – сказал Кадыров во время прямого эфира в инстаграме.

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