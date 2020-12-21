Егор Замула: «Поддерживаю президента и не считаю, что в США живется лучше, чем в России. В Америке держит только спорт»

Защитник заявил, что не считает жизнь в США лучше, чем в России.

– Вы недавно попали в историю, лайкнув пост Артемия Панарина в поддержку Навального. Не боитесь, что через десять лет вспомнят, как вы что-то не то сделали в молодости?

– В инстаграме иногда лайкаешь ленту, не особо вчитываясь в то, что написано.

Но я хотел бы сказать, что поддерживаю президента страны и не считаю, что в США живется лучше, чем в России. Более того, тут я вижу такие проблемы, которых не встретишь у нас дома.

В Америке меня держит только спорт, ничего более. Жить я хочу в своей стране. Люблю Россию, – заявил Замула.

Кто лайкнул пост Панарина про Навального: Радулов, Слуцкий, Бердин, легенда НХЛ Ковалев и тренер «Сибири» Заварухин