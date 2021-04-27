Зидан считает уход Эдегора в «Арсенал» ошибкой. Тренер думает, что с ним «Реал» уже стал бы чемпионом

Главный тренер «Реала» жалеет об уходе полузащитника Мартина Эдегора в аренду в лондонский «Арсенал».

Как сообщает Defensa Central, французский специалист сожалеет, что норвежец покинул «Реал» зимой, и думает, что с ним уже завоевал бы чемпионство.

Уже несколько раз тренер говорил президенту «Реала» Флорентино Пересу, что считает уход Эдегора в «Арсенал» ошибкой. При этом француз понимает, что ни руководство «Реала», ни он сам не могли повлиять на решение футболиста, который хотел выходить на поле в каждом матче.

С Эдегором в составе у Зидана бы чаще появлялась возможность предоставлять отдых , Тони Кроосу и Каземиро. В таком случае все игроки центра поля подошли бы к финальной части сезона более свежими.

После перехода в норвежец провел 12 матчей в и забил 1 гол. С полной статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.