Рим (ATP). 3-й круг. Карацев играет с Опелкой, Джокович – с Давидовичем-Фокина, Рублев встретится с Баутиста-Агутом

Теги результаты ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

В третьем круге «Мастерса» в Риме Аслан Карацев играет с Рейлли Опелкой, действующий чемпион Новак Джокович – с Алехандро Давидовичем-Фокина.

Андрей Рублев встретится с Роберто Баутиста-Агутом, девятикратный победитель Рафаэль Надаль – с Денисом Шаповаловым.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

9 – 16 мая 2021

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Рейлли Опелка (США) Аслан Карацев (Россия)
6:6
Дата проведения
13 мая, 11.08
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
13 мая, 17.00
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
6:2|2:0
Дата проведения
13 мая, 11.11
Онлайн матча

 

Маттео Берреттини (Италия) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
13 мая, 13.00
Онлайн матча

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Федерико Дельбонис (Аргентина)
Дата проведения
13 мая, 14.00
Онлайн матча

 

Денис Шаповалов (Канада) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
13 мая, 15.00
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Кеи Нисикори (Япония)
Дата проведения
13 мая, 15.30
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия) Лоренцо Сонего (Италия)
Дата проведения
13 мая, 20.00
Онлайн матча

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья