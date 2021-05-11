Рим (ATP). 3-й круг. Карацев играет с Опелкой, Джокович – с Давидовичем-Фокина, Рублев встретится с Баутиста-Агутом

В третьем круге «Мастерса» в Риме Аслан Карацев играет с Рейлли Опелкой, действующий чемпион Новак Джокович – с Алехандро Давидовичем-Фокина.
Андрей Рублев встретится с Роберто Баутиста-Агутом, девятикратный победитель Рафаэль Надаль – с Денисом Шаповаловым.
Сетка турнира здесь.
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
9 – 16 мая 2021
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 2 082 960 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
- Дата проведения
- 13 мая, 11.08
- Дата проведения
- 13 мая, 17.00
- Дата проведения
- 13 мая, 11.11
- Дата проведения
- 13 мая, 13.00
- Дата проведения
- 13 мая, 14.00
- Дата проведения
- 13 мая, 15.00
- Дата проведения
- 13 мая, 15.30
- Дата проведения
- 13 мая, 20.00