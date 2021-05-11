Рим (ATP). 3-й круг. Карацев играет с Опелкой, Джокович – с Давидовичем-Фокина, Рублев встретится с Баутиста-Агутом

В третьем круге «Мастерса» в Риме Аслан Карацев играет с Рейлли Опелкой, действующий чемпион Новак Джокович – с Алехандро Давидовичем-Фокина.

Андрей Рублев встретится с Роберто Баутиста-Агутом, девятикратный победитель Рафаэль Надаль – с Денисом Шаповаловым.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

9 – 16 мая 2021

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг